Птичья усадьба в Солигорском районе привлекает все больше туристов

28 Декабря 2016 18:49

А вот эти птицы - утки, золотые фазаны и петухи в миниатюре - птичья усадьба в Солигорском районе в зимние праздники привлекает все больше туристов. Экскурсии проводит сам хозяин крылатого зоопарка. На птичьей ферме побывал Ян Пашкевич.

Шведский стол из овощей и теплые частные номера-вольеры - свое самодельное ранчо Александр Корзун шуточно называет международным птичьим курортом по типу all inclusive. Домашними питомцами для "фермера-бердвотчера" стали свыше трехсот крылатых - индийские павлины, украинские утки, тульские гуси...

Самая большая среди птичьих народностей фермы - куры и петухи. "Стиляги" с вычурными прическами, пушистые куры, крылатые великаны и миниатюрные "певуны" - их здесь свыше 20 видов. Просыпаться на работу под говорливый хор уже привык и сам хозяин, и его соседи - такой "будильник" еще никогда не подводил.

Есть на этой мини-ферме и вот такой будто игрушечный петух. Это уже взрослая птица, ей уже два года, но при этом ее рост не превышает 20 см.

Любовь же к крылатым у Александра появилась после встречи с птичьим амуром - голубем. Декоративных символов мира начали выращивать еще его отец и дед. Именно с голубятни и началось строительство большого птичьего парка.

Есть в такой живой коллекции и свои раритеты - китайская утка-мандаринка, золотой фазан, черные цесарки - в поисках редких крылатых Александр путешествовал даже в другие страны. Местные жители шутят, что с такой птичьей компанией в год Красного петуха удачи хватит на всю деревню.