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Прямые телефонные линии завтра продолжат работу в столице и областях
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2 Июня 2017 07:13

Прямые телефонные линии завтра продолжат работу в столице и областях

Завтра решить проблемы можно будет, обратившись на прямые телефонные линии. Работают они в столице и областях каждую субботу с 9-ти утра до полудня. Ответят на вопросы заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. 3 июня также на связь выйдут руководители госорганов. Это министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин, глава Госкомитета по стандартизации Виктор Назаренко. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.

  

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