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Прямые телефонные линии продолжают свою работу
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27 Мая 2017 09:22

Прямые телефонные линии продолжают свою работу

Решить все проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии. Напомним, они будут работать сегодня в столице и областях до полудня.

Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Сегодня же в Слониме личный прием проведет начальник главного управления Администрации Президента Григорий Шлык. На следующей неделе Администрация Президента продолжит выездные приемы граждан в регионах. Они пройдут в Брестской, Гродненской и Минской областях. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов. В июне выездные приемы продолжатся.

 

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