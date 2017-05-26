Прямые телефонные линии продолжают свою работу

27 Мая 2017 09:22

Решить все проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии. Напомним, они будут работать сегодня в столице и областях до полудня.

Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами. Сегодня же в Слониме личный прием проведет начальник главного управления Администрации Президента Григорий Шлык. На следующей неделе Администрация Президента продолжит выездные приемы граждан в регионах. Они пройдут в Брестской, Гродненской и Минской областях. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов. В июне выездные приемы продолжатся.