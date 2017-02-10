Общество
10 Февраля 2017 15:25
Прямые линии продолжают свою работу
С наболевшими вопросами разного характера можно обратиться напрямую к руководству столицы и Минской области. Телефонная линия по традиции будет и в эту субботу. В мэрии жителей Минска завтра выслушает заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обращаться с замечаниями и предложениями можно с 9:00 до 12:00 часов. В Минском облисполкоме на связи с гражданами председатель областного Совета депутатов Иван Липницкий. Напомним, обращаться к руководству столицы и области по телефону можно каждую субботу.
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