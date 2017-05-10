Прямое включение с площади Победы

9 Мая 2017 20:37

Весь день сегодня наполнен торжествами и поздравлениями. Завершит 9 Мая масштабный концерт под открытым небом. Музыкальный подарок будет ожидать минчан и гостей столицы в самом сердце города - на площади Победы. И это очень символично. Ведь обелиск и Вечный огонь, расположенные в этом величественном архитектурном ансамбле, хранят память о мужестве наших дедов и прадедов, ежедневно напоминают нам о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сейчас на площади Победы работает наша съемочная группа. На связи корреспондент(прямое включение).

Добрый вечер. В эти минуты здесь, в самом сердце города-героя Минска, собираются тысячи белорусов. Величественный монумент Победы сегодня выглядит особенно торжественно. В такой трогательный день главный белорусский проспект частично стал пешеходным и приветствует пышным убранством. Флаги, растяжки, плакаты создают праздничную атмосферу и на прилегающих улицах.

Сама же площадь Победы сейчас больше напоминает сценическую площадку под открытым небом. Менее чем через полчаса здесь начнется театрализованный концерт. Помосты для Президентского оркестра размещены справа от Вечного огня. А у обелиска установлены экраны высокого разрешения, чтобы у зрителей была возможность видеть артистов даже на большом расстоянии.

Торжество обещает быть действительно масштабным. В мероприятии задействованы 850 человек. Минчан и гостей столицы ожидает приятный сюрприз. Впервые в День Великой Победы - красочное 3D-шоу. Оно будет представлять собой маппинг-проекцию с ключевыми моментами Великой Отечественной - от обороны Брестской крепости до освобождения Минска, которые покажут на зданиях сразу за монументом Победы.

Также сегодня вечером прозвучат такие легендарные песни войны, как "На безымянной высоте", "Темная ночь", "Одинокая бродит гармонь", "Я люблю тебя, жизнь". Известные и любимые многими поколениями композиции исполнят ансамбль "Верасы", оркестр Вооруженных Сил, солисты Большого театра Беларуси и многие другие.

И сейчас к нам присоединилась участница концерта, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина.

Кстати, стать зрителем концерта можно не выходя из дома. Белтелерадиокомпания будет вести трансляцию в режиме реального времени. Команда главного медиахолдинга страны уже работает здесь и готова выйти в прямой эфир. Начало трансляции на телеканале "Беларусь 1" в 21:30.

Добавлю, что праздничный концерт отнюдь не финальный аккорд праздника. Кульминацией торжества станет салют. Разноцветная феерия раскрасит небо над Минском ровно в 11 часов вечера и продлится около 10 минут. Организаторы сообщили, что залпы произведут из пяти точек города и района. Лучшие площадки для просмотра салюта по традиции в центре города.