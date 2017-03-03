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Общество
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4 Марта 2017 09:20

Прямая трансляция торжественного марша, посвященного 100-летию милиции Беларуси, - на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Прямую трансляцию праздничного шествия будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". Комментировать марш будут Виктория Сенкевич и Дмитрий Бочков.

  

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