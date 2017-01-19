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"Прожить одну жизнь - спасти тысячи" - новый социальный проект МЧС
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19 Января 2017 09:48

"Прожить одну жизнь - спасти тысячи" - новый социальный проект МЧС

Белорусские бойцы МЧС сегодня отмечают профессиональный праздник.

С Днем спасателя работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Прожить одну жизнь - спасти тысячи": МЧС Беларуси в преддверии своего профессионального праздника презентовал новый социальный проект.

Рекламный ролик о работе спасателей уже собрал тысячи просмотров. 

  

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