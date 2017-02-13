13 Февраля 2017 15:28

Учебные заведения Минска и области теперь формируют расписания занятий не только с понедельника по пятницу, но и на шестой школьный день. Каждый ученик может самостоятельно выбрать: развивать творческие способности в кружках или подтянуть знания по предмету. Провести выходной с детьми в школе приглашают и родителей.

Елена Янур, мать ученицы Петковичской средней школы: "Я работаю 5 дней в неделю, все субботы мы практически тут, ходим на консультации к учителям, участвуем в спортивных играх".

Галина Гапанькова, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома: "С 2012 года у нас организована доступность учителей для детей и родителей. Пользуются популярностью кружки робототехники, новое в этом году - класс-хор".

Программа шестого школьного дня - индивидуальная для каждого заведения. В первую очередь на этот день перенесены факультативные занятия, чтобы разгрузить школьную неделю.