Проверку спортом проходят журналисты

10 Июня 2017 15:22

16 команд участвуют в спартакиаде средств массовой информации. Соревнования традиционно принимают Стайки. В программе семь дисциплин: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, перетягивание каната и другие. Команда Белтелерадиокомпании в числе фаворитов, в прошлом году наш коллектив занял второе место в общем зачете, выиграв соревнования по мини-футболу и волейболу.

Станислав Липский, ведущий программы "День спорта": "В силу нашей занятости нечасто получается принять участие в каких-либо соревнованиях, поэтому спасибо Министерству информации за эту возможность посоревноваться. Потому что спорт - это мир, а движение - это жизнь, и без спорта мы не представляем себя. И за свою команду, за команду Белтелерадиокомпании, по крайней мере, я вместе со своими друзьями ручаемся. Мы сделаем все, что возможно. За волейбол, футбол - в тройке должны быть".

Победитель и призеры соревнований станут известны завтра. Сегодня коллективы боролись за попадание в финальную стадию спартакиады.