Проверка знаний. ЦТ

12 Марта 2017 21:28

Многим старшеклассникам этой весной не до отдыха. Тем, кто серьезно настроен на студенческие будни, наверняка, сейчас приходится заниматься усиленно. А проверить результат поможет пробное тестирование: впереди его последний - третий - этап. Проверить себя стоит, говорят в Республиканском институте контроля знаний. Ведь участники репетиционных тестов сдают централизованное тестирование заметно лучше.

Вокруг ЦТ в Беларуси много шумихи. Говорят: и задания понять бывает сложно, и ответы не верны, и ошибки в тестах не редки. Словом, претензий много. Сегодня "Главный эфир" отправился в Республиканский институт контроля знаний, чтобы выслушать аргументы тех, кто в ответе за каждое задание, которое попадает на ЦТ. Репортаж Ольги Анищенко.

Это колоритное столичное здание - святая святых для каждого, кто мечтает стать студентом. Именно здесь зорко охраняют все задания на централизованное тестирование. Сегодня мы покажем, как создают и проверяют тесты, и сколько человек в стране знают, какие испытания готовят для абитуриентов в нынешнем году.

Республиканский институт контроля знаний - один из самых секретных объектов Беларуси. В кабинете директора каждая комната как на ладони. Режим информационной безопасности превыше всего!

На весь РИКЗ всего-то 50 сотрудников. Авторы тестов, кстати, вне штата. За каждым предметом закреплен свой коллектив. Лишь несколько человек. Из-под их пера выходят черновые варианты заданий. А вот оценивают и выверяют труд авторов методисты. Это главные судьи. 18 человек на всю страну. Каждый отвечает за свой предмет. Только им известно, какие задания придется решать будущим студентам.

За методистами строгий контроль! Никаких консультаций за пределами института. Трудовой договор весьма ограничен. Для многих рамками одного года. Если у методиста ребенок - выпускник, то сотрудника отстранят от работы на год.

У каждого задания долгий путь к абитуриенту. Мало заключения методиста - впереди еще длительный процесс экспертизы. Тестируют и сотрудники, и будущие студенты. Кстати, важные эксперты в этой цепочке - участники пробного тестирования. Они всегда подскажут, если с заданием что-то не так. Говорят, важно, чтобы тест выполнил не каждый. Задание не может быть слишком трудным, но и чересчур легким также быть не должно.

Только после многочисленных экспертиз задание пополнит банк тестов. Сосчитать количество задачек в нем практически невозможно. Базу составляли годами. В институте уверяют: сюда не могут попасть задания из разряда дополнительного материала или того, что в учебниках отмечено мелким шрифтом. Также у абитуриента не спросят и то, что не представлено в последних версиях учебных пособий.

У каждого сотрудника здесь свой сейф. Все разработки под замком. Каждое движение под зорким оком камер круглые сутки.

Вся работа проходит за закрытыми дверями. О гостеприимстве здесь не может быть и речи. А такие таблички предупредят, что посторонних здесь видеть не рады.

Александр Якобчук демонстрирует, пожалуй, самую секретную комнату института. Здесь - многолетний труд его сотрудников. Банк всех тестовых заданий. Каждое проникновение сюда фиксируют в специальном журнале.

Эти ноутбуки никогда не подключат ни к внутренним сетям, ни тем более к Интернету. Только разъем для флешки: методист что-то добавляет или выводит тексты на печать. Для внутреннего пользования!

После готовые тесты растиражируют и доставят абитуриентам. И это единственный этап с момента их создания, когда бланки покидают пределы института. Но каждый из них должен сюда вернуться, чтобы сверить ответы и выставить итоговые баллы. И здесь первым делом работает автоматика - компьютерная программа. Но каждый бланк еще трижды проверит оператор.

В горячий сезон, когда бланки в этот кабинет прибывают десятками тысяч, трудится внушительная бригада. И проверка - вроде бы минутное дело, но если ответ неразборчив, приходится полагаться на автоматику. А потому советуют: пишите аккуратно!

Работа на этой "кухне" не останавливается никогда. И порой кажется, что самый сложный экзамен всегда впереди. Уже скоро последний этап репетиционного тестирования. Время оценить работу небольшой команды авторов, чьи усилия помогут нашим детям получить, может быть, самую важную оценку многолетнего школьного труда.