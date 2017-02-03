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Проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси продолжается
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4 Февраля 2017 15:05

Проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси продолжается

Свой профессионализм продемонстрировали и военнослужащие 19-го механизированного подразделения. В рамках контрольных занятий личный состав уничтожил условного противника противотанковой ракетой и управляемым снарядом. Пехотинцы с поставленной задачей справились, за что получили высокую оценку своей боевой готовности.

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Беларуси:

"С полученной задачей подразделениям бригады необходимо было совершить марш своим ходом с пункта "Заслоново" на борисовский полигон. Протяженность маршрута составила более 100 километров для гусеничной техники и где-то 100-120 километров для колесной техники. В соответствии с планом проверки, командиру бригады поставлена задача провести контрольные занятия по огневой подготовке с подразделением бригады. В целом, хочу сказать, что подразделения показывают неплохие навыки. Твердая, хорошая оценка".

Отмечу, что данное мероприятие проходит в зимних условиях. Это позволяет на деле проверить как технику, так и навыки личного состава.

  

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