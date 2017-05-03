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Проверить состояние своего здоровья не отходя от кассы предлагают столичные медики
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3 Мая 2017 15:26

Проверить состояние своего здоровья не отходя от кассы предлагают столичные медики

Узнать свой рост, вес, артериальное давление, уровень сахара в крови и даже сделать кардиограмму сегодня можно в одном из столичных гипермаркетов. Консультацию проводят врачи-терапевты столичной 39 поликлиники. Каждый пациент может получить определенные рекомендации насчет правильного питания и режима дня. Некоторым рекомендуют пройти дополнительное обследование у терапевта по месту жительства.

Столичные медики советуют проходить такие обследования раз в год. Так можно предупредить развитие серьезных заболеваний.

  

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