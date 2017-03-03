Проверить качество воды онлайн

3 Марта 2017 15:18

Определить показатели жесткости, минерализации и содержания хлора можно на сайте Минскводоканала. Достаточно ввести свой адрес и отразятся значения, которые можно сравнить с допустимыми.

Мониторинг качества питьевой воды в столице ведется постоянно. За год выполняют сотни тысяч анализов и проб.