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Проверить качество воды онлайн
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3 Марта 2017 15:18

Проверить качество воды онлайн

Определить показатели жесткости, минерализации и содержания хлора можно на сайте Минскводоканала. Достаточно ввести свой адрес и отразятся значения, которые можно сравнить с допустимыми.

Мониторинг качества питьевой воды в столице ведется постоянно. За год выполняют сотни тысяч анализов и проб.

  

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