Прошло мероприятие в День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства

21 Апреля 2017 07:05

В Музее Великой Отечественной войны прошло мероприятие, посвященное Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства. О холокосте - миллионах погибших евреев во время Второй мировой - вспоминают ежегодно во многих странах мира. На церемонии вручались дипломы и медали праведников народов мира потомкам белорусских семей, которые спасли евреев во время войны, рискуя собственной жизнью.

Алон Шохам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

"6 миллионов человек погибли, в честь них зажигается 6 свечей. Такое не случится снова".

За последние 20 лет более 800 белорусов были награждены медалями и дипломами, а также званием "Праведники народов мира".