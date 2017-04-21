Общество
21 Апреля 2017 07:05
Прошло мероприятие в День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства
В Музее Великой Отечественной войны прошло мероприятие, посвященное Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства. О холокосте - миллионах погибших евреев во время Второй мировой - вспоминают ежегодно во многих странах мира. На церемонии вручались дипломы и медали праведников народов мира потомкам белорусских семей, которые спасли евреев во время войны, рискуя собственной жизнью.
Алон Шохам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
"6 миллионов человек погибли, в честь них зажигается 6 свечей. Такое не случится снова".
За последние 20 лет более 800 белорусов были награждены медалями и дипломами, а также званием "Праведники народов мира".
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