Прощеное воскресенье - это последний день масленичной недели

26 Февраля 2017 15:03

Кулачные бои, горячие блины и сжигание чучела. И в Беларуси, и в России провожают зиму весело и с размахом. Так, в Москве в Измайловском Кремле отмечают царскую Масленицу. Гостей угощают домашним сбитнем, учат древним обрядам и кружат в хороводе. Блины ела, медовуху пила и танцевала Дарья Белоусова-Петровская.

В их руках каждая девушка как пушинка. Задача русских богатырей – подбросить как можно выше, а словить как можно нежнее. Именно так, благодаря веселой забаве "Вишенка" на масленичные гуляния на Руси парни знакомились с девушками.

А те, кто остался без поцелуя, сошлись на импровизированном поле боя. В игре "Стенка на стенку" выдерживают только сильнейшие. Надо быть крепким как монолит и иметь стальные нервы.

Вернуть растраченную энергию помогает домашний сбитень. Варят по старинным рецептам. Один глоток – и ты снова полон сил и планов.

И, конечно, блины - круглые, румяные, горячие. Для славян это символ солнца и главное блюдо Масленицы. Съешь - и словно весна наступила.

Чтобы зима не рассердилась и не передумала уходить, провожают ее весело. С песнями, хороводами и старинными развлечениями. Хочешь, чтобы желание исполнилось – иди к бревну и отпили кусок побольше. А чтобы девушки любили – заберись на 20-метровый деревянный столб и принеси подарок.

Сжигание чучела – один из самых важных символов Масленицы. В огонь бросают старые вещи и плохие воспоминания, чтобы привлечь в жизнь новое и хорошее.