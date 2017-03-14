Пропавшим детям из Витебска удалось доехать до Хабаровска

14 Марта 2017 19:03

Троих пропавших детей из Витебска нашли! Им удалось доехать до Хабаровска.

С поезда их сняли сотрудники транспортной полиции России. За семь дней им удалось преодолеть более восьми тысяч километров. Известно, что их конечным пунктом был Владивосток. Почему именно этот город выбрали школьники - не сообщается. Сейчас Катя, Тимур и их 18-летний брат Руслан находятся в пункте временного пребывания. За ними уже вылетели родители.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. В ходе следствия будут детально установлены и исследованы причины и условия, которые способствовали тому, чтобы дети ушли из дома. И в случае необходимости об этом будут проинформированы органы опеки".

Напомним, 7 марта школьники ушли на занятия, но домой так и не вернулись. Они взяли собой паспорта и деньги. Но оставили мобильные телефоны и записку, в которой сообщили, что уходят из дома. Причиной мог стать страх перед наказанием. Глава семьи узнал, что ребята попробовали сигареты и алкоголь.