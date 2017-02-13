Производство необычных велосипедов освоено в Минске

13 Февраля 2017 15:26

Особенность транспорта в том, что почти вся конструкция сделана из березы или ясеня. Весит велосипед больше, чем алюминиевый, но при этом лучше набирает скорость и за счет древесины смягчает неровности на дороге. Детали изготавливает автоматический станок. Собирают двухколесный транспорт вручную на сверхпрочный клей. При этом срок службы такого велосипеда производитель не ограничивает.

Деревянный двухколесный транспорт белорусского производства уже заинтересовал не только коллекционеров из Европы и Америки, а даже мирового гиганта по выпуску экологической техники - Tesla Motors. Специально для презентации в США конструкторы собрали эковелосипед с электрическим мотором.