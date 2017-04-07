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Программу сотрудничества между прокуратурами Беларуси и Китая подписали в Минске
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9 Апреля 2017 12:10

Программу сотрудничества между прокуратурами Беларуси и Китая подписали в Минске

Борьба с терроризмом, киберпреступностью и коррупцией. Программу сотрудничества между прокуратурами Беларуси и Китая сегодня подписали в Минске. Документ рассчитан на два года и предполагает обмен опытом по реформированию и совершенствованию правовой сферы, а также совместное обучение и действия в области борьбы с преступностью. Соответствующие документы подписали генеральные прокуроры двух стран.

Программа сотрудничества была подписана в ходе визита Верховной народной прокуратуры КНР в нашу страну.

  

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