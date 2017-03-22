Прогнозы белорусских синоптиков станут точнее

22 Марта 2017 15:12

В гидрометцентре разработали новый метод мониторинга погоды. Теперь данные на ближайшие сутки будут с вероятностью 97 %, на 70 % совпадут и метеопланы на месяц. Таких результатов помог добиться более детальный мониторинг сразу несколькими аппаратами, который теперь работает не по областям, а по районам. Поэтому синоптики сейчас могут говорить о том, что в Беларуси уже не похолодает. Весна будет теплее обычного. Апрель - такой же, как и март, а в мае средняя температура воздуха по всей стране будет на полтора градуса выше нормы. Дождливых дней до начала лета специалисты обещают немногим более 20.

Новая система прогнозирования также позволит выдавать в процентах вероятность осадков буквально ежечасно.