Общество
22 Марта 2017 15:12
Прогнозы белорусских синоптиков станут точнее
В гидрометцентре разработали новый метод мониторинга погоды. Теперь данные на ближайшие сутки будут с вероятностью 97 %, на 70 % совпадут и метеопланы на месяц. Таких результатов помог добиться более детальный мониторинг сразу несколькими аппаратами, который теперь работает не по областям, а по районам. Поэтому синоптики сейчас могут говорить о том, что в Беларуси уже не похолодает. Весна будет теплее обычного. Апрель - такой же, как и март, а в мае средняя температура воздуха по всей стране будет на полтора градуса выше нормы. Дождливых дней до начала лета специалисты обещают немногим более 20.
Новая система прогнозирования также позволит выдавать в процентах вероятность осадков буквально ежечасно.
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