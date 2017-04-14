Прогноз погоды на среду, 19 апреля

18 Апреля 2017 15:30

Погоду на территории Беларуси в среду, 19 апреля, будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое сформировалось в холодной воздушной массе. Ночью и утром по северу страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица

В Бресте - без существенных осадков, ночью - 1, днем + 9

В Гродно - существенных осадков не ожидается, ночью - 4, дневная + 7

В Витебске - без осадков, ночью 7 мороза, днем 5 выше нуля

В Могилеве - осадков не прогнозируется, ночью - 6, днем + 7

В Гомеле - без осадков, ночью - 5, днем 8 тепла,

В Минске - осадков не ожидается, ночью - 5, днем + 7

В ближайшие дни в столице: в четверг без осадков, + 7, в пятницу 8 тепла, небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Погода в соседних странах: в Москве + 3, в Вильнюсе 6 тепла, в Киеве + 9, Варшаве 7 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже + 10, Берлине + 7, Вене 4 тепла, Риме + 15 градусов.