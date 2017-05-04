Прогноз погоды на пятницу, 5 мая

4 Мая 2017 15:30

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 5 мая, по западной половине страны будет определять атмосферный фронт, на восток окажет воздействие поле повышенного атмосферного давления. Опасных метеоявлений по стране не ожидается.

В Бресте кратковременные дожди, возможна гроза, ночью +9, днем +21.

В Гродно кратковременные дожди, ночью +7, днем +17.

В Витебске без существенных осадков, ночью +3, днем 16 выше ноля.

В Могилеве существенных осадков не ожидается, ночью +5, днем +17.

В Гомеле без существенных осадков, ночью +7, днем 19 тепла.

В Минске без существенных осадков, ночью +6, днем +17.

В ближайшие дни в столице: в субботу без существенных осадков, +19, в воскресенье 14 тепла, кратковременный дождь.

Погода в соседних странах: в Москве +13, в Вильнюсе 16 тепла, Киеве +21, Варшаве 18 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +16, Берлине +15, Вене 16 тепла, Риме +23 градуса.