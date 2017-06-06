Общество
7 Июня 2017 15:43
Прогноз погоды на 8 июня
Другие новости
07.06.2017 15:34 / Общество В Минске открылся первый бесплатный прокат спортивного инвентаря
07.06.2017 15:31 / Общество Оздоровительные лагеря столичного региона начали сезон отдыха
07.06.2017 15:27 / Общество Портал "Мой город" (115.бел) расширяет формат
07.06.2017 07:16 / Общество Выездные приемы граждан сегодня пройдут в Брестской и Гомельской областях
07.06.2017 07:14 / Общество Психолингвист и полиглот Дмитрий Петров сегодня в "Актуальном интервью"
06.06.2017 21:35 / Общество Большая премьера на "Беларусь 1"
06.06.2017 18:50 / Общество Международный день охраны окружающей среды отметили экофестивалем
06.06.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 июня
06.06.2017 15:20 / Общество В связи с летними каникулами ГАИ напоминает о правилах дорожного движения детям и их родителям
06.06.2017 15:19 / Общество В объективе скрытых камер - автобусы
06.06.2017 15:14 / Общество Тактические учения "Славянское братство - 2017" пройдут в два этапа
06.06.2017 09:12 / Общество Албания временно отменила визы для белорусов
06.06.2017 08:08 / Общество Новое пожарное депо появилось в Ветке
06.06.2017 07:14 / Общество В поселке Озеры отпраздновали 150-летие церкви Святого Духа
06.06.2017 07:11 / Общество Специальный репортаж АТН "Земляне" в 21:45 на "Беларусь 1"
05.06.2017 21:23 / Общество Четырнадцатую квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла молодая семья
05.06.2017 21:21 / Общество В агрогородке Барсуки Докшицкого района состоялся торжественный пуск природного газа
05.06.2017 21:18 / Общество Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия