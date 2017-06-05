Общество
6 Июня 2017 15:30
Прогноз погоды на 7 июня
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06.06.2017 15:20 / Общество В связи с летними каникулами инспекторы ГАИ напоминают о правилах дорожного движения детям и их родителям
06.06.2017 15:19 / Общество В объективе скрытых камер - автобусы
06.06.2017 15:14 / Общество Тактические учения "Славянское братство - 2017" пройдут в два этапа
06.06.2017 09:12 / Общество Албания временно отменила визы для белорусов
06.06.2017 08:08 / Общество Новое пожарное депо появилось в Ветке
06.06.2017 07:14 / Общество В поселке Озеры отпраздновали 150-летие церкви Святого Духа
06.06.2017 07:11 / Общество Специальный репортаж АТН "Земляне" в 21:45 на "Беларусь 1"
05.06.2017 21:23 / Общество Четырнадцатую квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла молодая семья
05.06.2017 21:21 / Общество В агрогородке Барсуки Докшицкого района состоялся торжественный пуск природного газа
05.06.2017 21:18 / Общество Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
05.06.2017 21:11 / Общество Инспекция по маломерным судам усиливает контроль за яхтами, теплоходами и рыбаками на лодках
05.06.2017 19:08 / Общество Сегодня православный мир отмечает День памяти святой преподобной Евфросинии Полоцкой
05.06.2017 15:45 / Общество Прогноз погоды на 6 июня
05.06.2017 15:31 / Общество Инклюзия через творчество
05.06.2017 15:27 / Общество День культуры Швеции прошел в Верхнем городе
05.06.2017 15:25 / Общество Юные экологи предлагают последние флористические тенденции
05.06.2017 15:23 / Общество Новоселье в Сенице отметили спасатели области
05.06.2017 15:21 / Общество Июньская жара на этой неделе будет чередоваться с мокрой прохладой
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия