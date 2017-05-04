Прогноз погоды на 6 мая

5 Мая 2017 15:30

Погоду на территории Беларуси в субботу 6 мая по западной половине страны будет определять атмосферный фронт, на востоке ощутится воздействие поля повышенного атмосферного давления.

Опасных метеоявлений по стране не ожидается.

В Бресте - кратковременные дожди, возможна гроза, ночью +9, днем +21

В Гродно - кратковременные дожди, ночью +7, днем +17

В Витебске - без существенных осадков, ночью +3, днем 16 выше нуля

В Могилеве - существенных осадков не ожидается, ночью +5, днем +17

В Гомеле - без существенных осадков, ночью +7, днем 19 тепла

В Минске - без существенных осадков, ночью +6, днем +17

В ближайшие дни в столице: в пятницу без существенных осадков, +19 , в субботу 14 тепла, кратковременный дождь.

Погода в соседних странах: в Москве +13, в Вильнюсе 16 тепла, Киеве +21, Варшаве 18 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +16, Берлине +15, Вене 16 тепла, Римме +23 градусы.