Общество
2 Мая 2017 15:30
Прогноз погоды на 3 мая
Другие новости
02.05.2017 15:17 / Общество Мотоциклисты под пристальным вниманием инспекторов ГАИ
02.05.2017 15:04 / Общество В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование
02.05.2017 09:04 / Общество Белорусские школы становятся электронными
02.05.2017 07:09 / Общество Академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий Года науки
02.05.2017 07:03 / Общество В Беларуси официально начинается вступительная кампания
02.05.2017 07:02 / Общество Представители китайских СМИ прибыли в Беларусь
02.05.2017 07:00 / Общество Специальный репортаж "Гуманное сердце" сегодня после "Панорамы"
01.05.2017 21:18 / Общество Благодаря безвизовому режиму двери в Беларусь уже открыли более 12 тысяч иностранцев
01.05.2017 21:12 / Общество В Парке высоких технологий прошло масштабное событие под эгидой НАСА
01.05.2017 21:11 / Общество В Беларусь с масштабным пресс-туром прибыли представители СМИ Китая
01.05.2017 21:03 / Общество Первомай сегодня отметили по всей Беларуси
01.05.2017 15:12 / Общество Первый день мая Беларусь встретила со снегом
01.05.2017 15:04 / Общество В Могилеве обновили областную доску почета
01.05.2017 15:01 / Общество Беларусь отмечает День труда
01.05.2017 12:02 / Общество В столице открыли обновленную железнодорожную остановку "Курасовщина"
01.05.2017 12:00 / Общество В Минске торжества сегодня начались с возложения цветов и венков к памятнику Ленину
01.05.2017 09:21 / Общество В Беларуси начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума
30.04.2017 21:35 / Общество "Мотосезон-2017" официально стартовал в Беларуси
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)