Прогноз погоды на 2 июня

1 Июня 2017 15:50

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 2 июня, будет определять атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса с севера Европы. Внимание! Ночью по северу, а днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Бресте без существенных осадков, ночью +7, днем +22.

В Гродно ночью без существенных осадков, +6, днем кратковременный дождь, +17.

В Витебске ночью без осадков, +3, днем 15 выше нуля, кратковременный дождь, возможна гроза.

В Могилеве кратковременный дождь, ночью 4 градуса тепла, днем +14.

В Гомеле ночью без существенных осадков и +6, днем +16, кратковременный дождь.

В Минске ночью без существенных осадков, +5, днем +16, кратковременный дождь.

В ближайшие дни в столице ожидается: в субботу без осадков, +18, в воскресенье +23 и без существенных осадков.

Погода в соседних странах. В Москве +19, в Вильнюсе 21 градус тепла, Киеве +28, в Варшаве 23 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +24, Берлине +23, в Вене 27 тепла, в Риме +28 градусов.