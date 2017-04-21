21 Апреля 2017 15:35
Прогноз погоды на 22 апреля
Погоду на территории Беларуси в субботу 22 апреля будут определять атмосферные фронты со Скандинавии. Внимание! На большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Бресте - дождь, днем возможен мокрый снег, ночью +2, днем +8,
В Гродно - кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), ночью +2, днем +7
В Витебске - кратковременные осадки, в основном мокрый снег, ночью +1, днем 5 выше нуля
в Могилеве - дожди, днем с мокрым снегом, ночью +3, днем +7
в Гомеле - ночью дождь, +2, днем 9 тепла, кратковременный дождь
в Минске - осадки (дождь, мокрый снег), ночью +3, днем +7
В ближайшие дни в столице: в воскресенье кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), +9, в понедельник также 9 тепла, возможны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь.
Погода в соседних странах: в Москве +7, в Вильнюсе 8 тепла, Киеве +10, Варшаве 7 с плюсом.
Погода в Западной Европе: в Париже +16, Берлине +10,
Вене 12 тепла, Римме +17 градусов.