Прогноз погоды на 22 апреля

21 Апреля 2017 15:35

Погоду на территории Беларуси в субботу 22 апреля будут определять атмосферные фронты со Скандинавии. Внимание! На большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Бресте - дождь, днем возможен мокрый снег, ночью +2, днем +8,

В Гродно - кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), ночью +2, днем +7

В Витебске - кратковременные осадки, в основном мокрый снег, ночью +1, днем 5 выше нуля

в Могилеве - дожди, днем с мокрым снегом, ночью +3, днем +7

в Гомеле - ночью дождь, +2, днем 9 тепла, кратковременный дождь

в Минске - осадки (дождь, мокрый снег), ночью +3, днем +7

В ближайшие дни в столице: в воскресенье кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), +9, в понедельник также 9 тепла, возможны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь.

Погода в соседних странах: в Москве +7, в Вильнюсе 8 тепла, Киеве +10, Варшаве 7 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +16, Берлине +10,

Вене 12 тепла, Римме +17 градусов.