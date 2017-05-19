Прогноз погоды на 20 мая

19 Мая 2017 15:38

Погоду на территории Беларуси в субботу 20 мая ночью будет определять поле повышенного атмосферного давления, днем почувствуется воздействие теплой неустойчивой воздушной массы. Внимание! Днем в отдельных районах, преимущественно по северной половине страны, ожидаются грозы.

В Бресте без осадков, ночью +9, днем +27

В Гродно осадков не ожидается, ночью +10, днем +27

В Витебске ночью без осадков - +6, днем - 23 выше нуля, во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза

В Могилеве без существенных осадков, ночью 7 тепла, днем +22 градуса

В Гомеле ночью без осадков - +6, днем - 22 тепла, возможен небольшой дождь

В Минске без осадков, только вечером возможен кратковременный дождь, ночная температура воздуха +8, дневная +25

В ближайшие дни в столице ожидается: в воскресенье кратковременные дожди, возможна гроза, +22, в понедельник - около 19 тепла и без существенных осадков

Погода в соседних столицах: в Москве +21, в Вильнюсе также 21 тепла, в Киеве +20, в Варшаве 25 с плюсом

Погода в Западной Европе: в Париже +16, в Берлине и

Вене 26 тепла, в Риме +27 градусов.