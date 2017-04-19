Прогноз погоды на 20 апреля

19 Апреля 2017 15:50

Погоду на территории Беларуси в четверг 20 апреля будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое сформировалось в холодной воздушной массе. Опасных метэоявлений по стране не ожидается.

В Бресте без существенных осадков, ночью -2, днем +8.

В Гродно осадков не ожидается, ночью -3, дневная +7.

В Витебске без осадков, ночью 5 мороза, днем +5.

В Могилеве осадков не прогнозируется, ночью -5, днем +6.

В Гомеле без существенных осадков, ночью -3, днем 7 тепла.

В Минске осадков не ожидается, ночью - 4, днем +7.

В ближайшие дни в столице: в субботу +9, во второй половине дня кратковременный дождь, в воскресенье 8 тепла, пройдет кратковременный дождь.

Погода в соседних странах: в Москве +4, в Вильнюсе и Киеве +7, Варшаве 9 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +12, Берлине +6, Вене 5 тепла, Риме +16 градусов.