Прогноз погоды на 19 мая

18 Мая 2017 15:37

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 19 мая, будет определять поле повышенного атмосферного давления и более теплая воздушная масса с юго- запада Европы. Опасных метеоявлений по стране не ожидается.



В Бресте - без осадков, ночью +12, днем +26

в Гродно - осадков не ожидается, ночью +10, днем +25

в Витебске - осадков не прогнозируется, ночью +5, днем 22 выше нуля

в Могилеве - без существенных осадков, ночью 5 тепла, днем +22 градуса

в Гомеле существенных осадков не ожидается, ночью +6, днем 22 тепла

в Минске - без осадков, ночная температура воздуха +7, дневная +22

В следующие дни в столице ожидается: в субботу без осадков, +25, в воскресенье 23 тепла, кратковременный дождь, возможно гроза.

Погода в соседних странах: в Москве +21, в Вильнюсе также 21 тепла, в Киеве +20, в Варшаве 25 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +16, в Берлине и Вене 26 тепла, в Риме +27 градусов.