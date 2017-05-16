18 Мая 2017 15:37
Прогноз погоды на 19 мая
Погоду на территории Беларуси в пятницу, 19 мая, будет определять поле повышенного атмосферного давления и более теплая воздушная масса с юго- запада Европы. Опасных метеоявлений по стране не ожидается.
В Бресте - без осадков, ночью +12, днем +26
в Гродно - осадков не ожидается, ночью +10, днем +25
в Витебске - осадков не прогнозируется, ночью +5, днем 22 выше нуля
в Могилеве - без существенных осадков, ночью 5 тепла, днем +22 градуса
в Гомеле существенных осадков не ожидается, ночью +6, днем 22 тепла
в Минске - без осадков, ночная температура воздуха +7, дневная +22
В следующие дни в столице ожидается: в субботу без осадков, +25, в воскресенье 23 тепла, кратковременный дождь, возможно гроза.
Погода в соседних странах: в Москве +21, в Вильнюсе также 21 тепла, в Киеве +20, в Варшаве 25 с плюсом.
Погода в Западной Европе: в Париже +16, в Берлине и Вене 26 тепла, в Риме +27 градусов.