Прогноз погоды на 15 апреля

14 Апреля 2017 15:50
Прогноз погоды на 15 апреляПогоду на территории Беларуси в субботу, 15 апреля, будут определять атмосферные фронты. Опасных метеоявлений по стране не ожидается.
В Бресте ночью без существенных осадков, +1, днем +11, кратковременный дождь.
В Гродно ночью без существенных осадков, около 0, дневная +10, кратковременный дождь.
В Витебске ночью 1 мороза, без существенных осадков, днем 6 выше 0, кратковременный дождь.
В Могилеве ночью кратковременный дождь, возможен мокрый снег, около 0, днем +9, кратковременный дождь.
В Гомеле кратковременный дождь, ночью +1, днем 11 тепла.
В Минске кратковременный дождь, ночью около 0, днем +9.
В ближайшие дни в столице прогнозируется кратковременный дождь. В воскресенье кратковременный дождь с мокрым снегом, +6, в понедельник также 6 тепла, возможен небольшой кратковременный мокрый снег.
Погода в соседних странах: в Москве +5, в Вильнюсе 8 тепла, в Киеве и Варшаве 12 с плюсом.
Погода в Западной Европе: в Париже +13, Берлине +10, Вене 15 тепла, Риме +19 градусов.