Прогноз погоды на 15 апреля

14 Апреля 2017 15:50

Погоду на территории Беларуси в субботу, 15 апреля, будут определять атмосферные фронты. Опасных метеоявлений по стране не ожидается.

В Бресте ночью без существенных осадков, +1, днем +11, кратковременный дождь.

В Гродно ночью без существенных осадков, около 0, дневная +10, кратковременный дождь.

В Витебске ночью 1 мороза, без существенных осадков, днем 6 выше 0, кратковременный дождь.

В Могилеве ночью кратковременный дождь, возможен мокрый снег, около 0, днем +9, кратковременный дождь.

В Гомеле кратковременный дождь, ночью +1, днем 11 тепла.

В Минске кратковременный дождь, ночью около 0, днем +9.

В ближайшие дни в столице прогнозируется кратковременный дождь. В воскресенье кратковременный дождь с мокрым снегом, +6, в понедельник также 6 тепла, возможен небольшой кратковременный мокрый снег.

Погода в соседних странах: в Москве +5, в Вильнюсе 8 тепла, в Киеве и Варшаве 12 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +13, Берлине +10, Вене 15 тепла, Риме +19 градусов.