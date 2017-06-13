Общество
13 Июня 2017 15:40
Прогноз погоды на 14 июня
Другие новости
13.06.2017 15:34 / Общество В столице открылся первый инфотуркиоск с бесплатной информацией для гостей города
13.06.2017 15:26 / Общество Меню столичных кафе и ресторанов на семь дней пополнили новые блюда национальной кухни
13.06.2017 15:23 / Общество На водоемах столицы начали покос водных растений
13.06.2017 15:14 / Общество Сегодня Палата представителей проголосовала за изменения в закон "О кредитных историях"
13.06.2017 12:09 / Общество В Жлобинском районе проходит областная военно-патриотическая игра "Зарница"
13.06.2017 12:00 / Общество Суд не удовлетворил ходатайство адвоката Владислава Казакевича о повторной психолого-психиатрической экспертизе
13.06.2017 09:16 / Общество Сессия Совещания сторон Конвенции Эспо стартует в Минске
13.06.2017 08:13 / Общество Сегодня в Беларуси ожидается усиление ветра
13.06.2017 07:19 / Общество Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах
13.06.2017 07:16 / Общество Судебная коллегия Верховного суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в ТЦ "Европа"
13.06.2017 07:13 / Общество В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости
13.06.2017 07:10 / Общество Специальный репортаж АТН в 21:45 на "Беларусь 1"
12.06.2017 21:39 / Общество В Беларуси создадут национальный молодежный парламент
12.06.2017 21:31 / Общество Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
12.06.2017 21:20 / Общество Беларусь заняла первое место в мире по доступу населения к качественным медуслугам
12.06.2017 21:15 / Общество В Беларуси началась вступительная кампания
12.06.2017 21:05 / Общество Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Украину
12.06.2017 19:26 / Общество Художественная реставрация столичных фонарей
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия