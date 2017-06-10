Общество
12 Июня 2017 15:40
Прогноз погоды на 13 июня
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12.06.2017 15:34 / Общество Россия представила свою многонациональную культуру в Верхнем городе
12.06.2017 15:31 / Общество Руководство мэрии и делегация из Шэньчжэня обсудили планы сотрудничества
12.06.2017 15:29 / Общество Сегодня в Минске перекроют движение
12.06.2017 15:21 / Общество В Беларуси завершилось первое тестирование - по белорусскому языку
12.06.2017 15:15 / Общество Погода на этой неделе будет не очень солнечной
12.06.2017 15:14 / Общество В Интернете набирает популярность видеоролик о спасении утиной семьи в центре Витебска
12.06.2017 15:10 / Общество В Гомеле выбрали автосеньориту
12.06.2017 15:09 / Общество В Гродно впервые выбрали лучшего водителя мусоровоза
12.06.2017 15:01 / Общество В Украине в эти минуты идет разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси
12.06.2017 12:02 / Общество В этом году сдавать белорусский язык пришло на 6 тысяч больше абитуриентов
12.06.2017 09:04 / Общество В Могилевской области прошли учения МЧС для руководителей
12.06.2017 08:07 / Общество Сегодня завершается общественное обсуждение антитабачного декрета
12.06.2017 08:00 / Общество Сегодня у верующих начинается Петров пост
12.06.2017 07:12 / Общество Под Воложином прошел фестиваль исторической реконструкции "Золотая шпора"
12.06.2017 07:11 / Общество Сегодня в Беларуси стартует централизованное тестирование
12.06.2017 07:10 / Общество Продолжаются репетиции парада ко Дню Независимости
12.06.2017 07:08 / Общество В Беларуси продолжаются учения "Славянское братство"
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04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия