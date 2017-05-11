Прогноз погоды на 12 мая

11 Мая 2017 15:31

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 12 мая, в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Внимание! Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

В Бресте - без осадков, однако во второй половине дня возможен кратковременный дождь, ночью +2, днем +17.

В Гродно - без осадков, ночью -2, днем +15.

В Витебске осадков не прогнозируется, ночью -4, днем 12 выше нуля.

В Могилеве - без осадков, ночью -3, днем +14.

В Гомеле осадков не ожидается, ночью -2, днем 16 тепла.

В Минске - без осадков, ночная температура воздуха -3, дневная +1.

В последующие дни в столице осадков не ожидается: в субботу +15, в воскресенье 17 тепла.

Погода в соседних странах: в Москве +9, в Вильнюсе 11 тепла, в Киеве +14, в Варшаве 17 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже и Берлине +20, в Вене 21 тепла, в Риме +25 градусов.