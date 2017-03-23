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Профсоюзы будут максимально содействовать трудоустройству белорусов
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24 Марта 2017 07:05

Профсоюзы будут максимально содействовать трудоустройству белорусов

Об этом заявил председатель Минского областного объединения профсоюзов. По словам Виктора Малиновского, представители профсоюзного движения работают в составе комиссий, которые помогают найти работу тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Только в Минской области ежедневно трудоустраиваются 5-6 человек.

Каждый последний четверг месяца профсоюзы проводят и приемы граждан по личным вопросам. Специалисты дают консультации по трудоустройству, оказывают информационную и правовую поддержку.

  

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