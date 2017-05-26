Профессиональный праздник сегодня отмечают пограничники

28 Мая 2017 09:00

Профессиональный праздник сегодня отмечают военнослужащие в зеленых фуражках. День пограничника встречают десятки тысяч человек, которые несут службу на рубежах страны. Командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ. Находясь в боевом дозоре, пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. Выполнению этих задач способствуют дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки", - говорится в поздравлении.