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Проезд в общественном транспорте столицы дорожает на 5 копеек
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20 Декабря 2016 15:24

Проезд в общественном транспорте столицы дорожает на 5 копеек

Новая цена за проезд в общественном транспорте столицы. Уже завтра тарифы повысятся на 5 копеек. Так, талон на проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 55, а жетон в метро - 60 копеек. Такую же сумму нужно будет заплатить и за перевоз ручной клади в наземном и подземном транспорте. Билетами же по предыдущим тарифам можно пользоваться еще в течение 30 суток. Кстати, последний раз проезд в городском транспорте повышался год назад, в декабре. Для удобства и комфорта пассажиров Минсктранс разработал пять новых видов проездных. Безлимитные -  на сутки,  двое, трое и девяносто суток. Ими можно будет  пользоваться с завтрашнего дня  в течение  выбранного времени  в троллейбусах, трамваях или автобусах - в том числе экспресс-маршрутов.

 

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