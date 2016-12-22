Проезд в общественном транспорте столицы дорожает на 5 копеек

20 Декабря 2016 15:24

Новая цена за проезд в общественном транспорте столицы. Уже завтра тарифы повысятся на 5 копеек. Так, талон на проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 55, а жетон в метро - 60 копеек. Такую же сумму нужно будет заплатить и за перевоз ручной клади в наземном и подземном транспорте. Билетами же по предыдущим тарифам можно пользоваться еще в течение 30 суток. Кстати, последний раз проезд в городском транспорте повышался год назад, в декабре. Для удобства и комфорта пассажиров Минсктранс разработал пять новых видов проездных. Безлимитные - на сутки, двое, трое и девяносто суток. Ими можно будет пользоваться с завтрашнего дня в течение выбранного времени в троллейбусах, трамваях или автобусах - в том числе экспресс-маршрутов.