Проекты молодежного конкурса "100 идей для Беларуси"

29 Апреля 2017 21:07

Экодом, робот-сопер и 3Д-принтер из школьных парт. Это лишь часть проектов молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Сегодня в столице определили победителей состязания инноваций. Символично в Год науки главную финальную экспозицию конкурса представили в Национальной академии наук Беларуси. С идеями наших молодых умов уже по традиции пришли познакомиться представители власти, дипломаты, ученые, вступив с финалистами конкурса в открытый диалог. Своими глазами умные экспонаты увидела и наш корреспондент Диана Ревякова.

Иван Золотарев - один из самых юных финалистов конкурса. Его идея для Беларуси с медицинским акцентом, она пришла к нему с появлением нового друга, у которого диагностирован детский церебральный паралич. Иван изобрел целый ряд специальных тренажеров, которые уже помогают десяткам белорусов с особенностями психофизического развития.

А вот студент столичного политеха Максим Масальский вместе со своей командой создал робота-репетитора в области IT, он научит школьника или студента программировать, а также разбираться в электронике и работотехнике.

А эти идеи - для безопасности Беларуси. Университет гражданской защиты МЧС представил сразу два проекта: "антитеррористический комплекс", способный обезвредить взрывное устройство и специальный пожарный ствол для наших спасателей. Эта разработка взяла Гран-при конкурса, теперь у них есть 11 с половиной тысяч рублей на развитие своего проекта.

До финала состязания идей наших молодых умов в этом году дошли 120 проектов, всего же на участие в конкурсе свои заявки подали свыше двух тысяч изобретательных белорусов со всех регионов страны.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Есть интерес, значит, наша нация достаточно богата идеями и действительно у нас хорошие перспективы. Потому что молодежь думает самостоятельно, предлагая те или иные идеи, предложения. Они будут внедрены в экономику, запатентованы, в том числе, возможно, будут представлять интерес за рубежом".

Также в стенах Национальной академии наук Беларуси состоялся уже традиционный открытый диалог. На этот раз темой обсуждения стала "Наука будущего - наука молодых". Дискуссия собрала сотни участников - это и сами конкурсанты, а также ученые и эксперты, представители власти и дипломаты.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Лучшие проекты мы представим в этом году в июне на российско-белорусском форуме, который состоится в Москве. Сегодня вопросы поддержки проекта рассматриваются на уровне исполкома СНГ".

Все эти идеи - лишь часть большого амбициозного проекта Союза молодежи, который уже позволил начать свой путь в совершенно разных сферах от IT до медицины сотням юных белорусов. На каждом этапе их ждет поддержка профессионалов, мастер-классы и тренинги, которые помогают не оставлять идею лишь идеей на бумаге.

Победителей в состязании инноваций сразу десять. Именно столько номинаций в конкурсе. Каждый из них получит приз - грант на разработку бизнес-плана. Дополнительный бонус для каждого из десятки лучших - путевка на участие уже в международном конкурсе "100 идей для СНГ - 2018", где наши молодые умы представят Беларусь.