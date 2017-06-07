Проект национального плана в области улучшения жизни людей с инвалидностью рассматривает правительство

8 Июня 2017 15:22

Сегодня об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на съезде Белорусского общества инвалидов. Главная цель документа - реализация Конвенции по правам людей с ограниченными возможностями, соблюдение международных норм и стандартов по отношению к ним. Проект затрагивает интересы полумиллиона белорусов.

Съезд Белорусского общества инвалидов проходит раз в пять лет, этот шестой. Прежде всего, он дает возможность обменяться опытом в решении проблем.