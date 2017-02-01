Проект Кодекса об образовании вынеcен на общественное обсуждение

1 Февраля 2017 15:01

Об этом сегодня журналистам заявил министр образования Игорь Карпенко на форуме в Минске. В одном из университетов страны собрались депутаты верхней и нижней палаты парламента - эксперты обсудили предварительный документ.

Он уже появился на портале Министерства образования в рубрике "В центре внимания". Теперь свое мнение о поправках могут высказать педагоги и родители. Проект кодекса планируется внести в Палату представителей до июля. Однако уже сейчас его активно обсуждают не только в средствах массовой информации, но и на неформальных встречах - министр выезжает в регионы, общается с педагогами. До сих пор одним из самых резонансных вопросов остается 6 учебный день

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

"Родители как раз позитивно реагируют. Говорят, что у них есть возможность пообщаться с учителями-предметниками. Это конкретные вопросы, которые касаются персонифицированно их детей, которые усваивают либо не усваивают тот или иной материал. И это дает возможность корректировать образовательный процесс, исходя из бесед, которые происходят в школах".

Поправки в Кодексе образования коснутся также высших учебных заведений - в соответствии с документом могут быть введены официальные ступени - бакалавр и магистр, а некоторые специальности планируется перевести на четырехлетнее обучение (это точно не затронет медиков, физиков-ядерщиков и архитекторов). Кроме того, чтобы получить рабочую специальность после окончания средней школы придется потратить от 6 месяцев до года, вместо полутора лет.