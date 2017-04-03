Проект "Дело жизни" смотрите сегодня после "Панорамы"

4 Апреля 2017 08:12

Открытие, которое способно внести корректировки и разрушить стереотипы в мировой исторической науке.

Очередная серия проекта Агентства теленовостей "Дело жизни" расскажет о работе и научных трудах археологов. Им удалось не только подтвердить первое летописное упоминание Полоцкой земли, но и доказать, что уже в IX веке была государственность на наших землях. Полоцк был равным Новгороду и Киеву. Смотрите проект сегодня вечером после "Панорамы".