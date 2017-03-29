Проект "Дело жизни" смотрите сегодня после "Панорамы"

30 Марта 2017 07:06

Агентство теленовостей продолжает проект об уникальных разработках белорусских ученых и инженеров. На этот раз мы расскажем о деле жизни конструкторов БелАЗа. Самый большой самосвал в мире! Амбициозная идея зародилась на заводе еще в 80-х. В следующий раз о проекте сверхтяжелого многотонника вспомнили в 2011. И уже через два года детище БелАЗа грузоподъемностью 450 тонн удивило весь мир. Почему у рекордсмена мира неправильный кузов и что его роднит с экскаватором? Проект "Дело жизни" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".