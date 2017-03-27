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Проект "Дело жизни" смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы"
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27 Марта 2017 12:03

Проект "Дело жизни" смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы"

Каким будет белорусский вклад в международную миссию на Меркурий?

С помощью чего то, что не видит оптика, можно потрогать? И какой из минских заводов производит станки, позволяющие вдоль разрезать человеческий волос? Высокие технологии под маркой "Cделано в Беларуси". Микроэлектроника, у которой нет аналогов в мире. Сегодня мы узнаем все о команде разработчиков - номинантов на Государственную премию. 

Очередную серию проекта "Дело жизни" смотрите в эфире "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".

  

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