Проект "Дело жизни" смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы"

27 Марта 2017 12:03

Каким будет белорусский вклад в международную миссию на Меркурий?

С помощью чего то, что не видит оптика, можно потрогать? И какой из минских заводов производит станки, позволяющие вдоль разрезать человеческий волос? Высокие технологии под маркой "Cделано в Беларуси". Микроэлектроника, у которой нет аналогов в мире. Сегодня мы узнаем все о команде разработчиков - номинантов на Государственную премию.

Очередную серию проекта "Дело жизни" смотрите в эфире "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".