Проект "Дело жизни" расскажет об ученых Брестского технического университета и их изобретении

6 Апреля 2017 07:03

Они изменили облик городов! Придумали конструкцию, которая позволяет создавать крыши огромных размеров.

Серия цикла "Дело жизни" расскажет об ученых Брестского технического университета и их изобретении. Как родилась идея разработки, где появилась крыша в форме крыльев бабочки и почему эксперты долго не подписывали проект реконструкции Витебского амфитеатра? "Дело жизни. Уникальная конструкция". Смотрите сегодня после "Панорамы".