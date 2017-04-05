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Проект "Дело жизни" расскажет об ученых Брестского технического университета и их изобретении
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6 Апреля 2017 07:03

Проект "Дело жизни" расскажет об ученых Брестского технического университета и их изобретении

Они изменили облик городов! Придумали конструкцию, которая позволяет создавать крыши огромных размеров.

Серия цикла "Дело жизни" расскажет об ученых Брестского технического университета и их изобретении. Как родилась идея разработки, где появилась крыша в форме крыльев бабочки и почему эксперты долго не подписывали проект реконструкции Витебского амфитеатра? "Дело жизни. Уникальная конструкция". Смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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