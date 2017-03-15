Продукцию Борисовского комбината декоративно-прикладного искусства отметили дипломами

15 Марта 2017 18:55

От панно по мотивам слуцких поясов до керамики и картин ручной работы! Туристы, которые приезжают в Беларусь, все больше приобретают статусные сувениры. Сегодня в тренде - изделия из льна, а также текстиль с национальной символикой. Продукцию, которую изготавливают на комбинате декоративно-прикладного искусства в Борисове, накануне отметили дипломами конкурса "Лучшие товары года Республики Беларуси". Кстати, именно борисовчане - одни из главных "имиджмейкеров" интерьеров Национальной библиотеки, Дворца Независимости и других известных зданий.

Григорий Шемит, директор Борисовского комбината декоративно-прикладного искусства имени А. М. Кищенко: "Еще один объект, которым мы гордимся, это храм Всех святых и невинно убиенных в Отечестве нашем в Минске. Были сделаны 2 больших гобелена на религиозную тематику в довольно сжатые сроки. Во время строительства новых зданий архитекторы, зная профиль комбината, вписывают в интерьеры наши работы".

Отмечу, одна из последних масштабных и отличительных работ Борисовского комбината - триптих с изображениями архитектурного достояния Беларуси. Он разместился в гобеленном зале Республиканского дворца культуры профсоюзов.