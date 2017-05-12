13 Мая 2017 21:31

Неожиданное продолжение получила история с похищением в одном из московских банков более 4 миллионов долларов гражданами Беларуси. На нашу горячую линию обратились главные герои этой новости. Оказалось, что на фотографиях, которые были обнародованы некоторыми СМИ, показаны люди, не имеющие к делу никакого отношения. И теперь у законопослушных граждан возникли вполне реальные проблемы. История об испорченной репутации в репортаже Александра Камовича.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что гражданка Беларуси, якобы сотрудница одного из московских банков, вместе с сообщником вынесла оттуда четверть миллиарда российских рублей. В новостях писали, что похитители погорели на любви к шикарной жизни - покупали дорогие вещи, обедали в ресторанах. На деле же оказалась, что героиня новостей - жительница деревни Бобровичи, местный социальный работник. А условия, в которых она живет, можно назвать более чем скромными.

Свою фотографию и изображение незнакомого мужчины Елена Мельникова увидела в Интернете под заголовком "Белорусская пара ограбила банк в Москве". Женщина рассказывает, что в столице России никогда не работала, никак не связана и с банковской сферой. Елена признается: то, что в один день казалось шуткой, на следующий обернулось настоящей катастрофой.

Раскрученная история, говорит Елена, принесла ей дурную славу. Про то, что в небольшой деревне Бобровичи живет "миллионер", знает уже практически каждый местный житель. Даже поход в магазин для матери двоих детей сегодня оборачивается чередой насмешек. Что говорить про работу - распиаренную преступницу, а в реальности - скромного социального работника, бабушки не хотят пускать на порог.

Еще одним "героем" на фотографиях горячей новости оказался житель Бреста. 27-летний Денис действительно работал в Москве только 5 лет назад и барменом. Сегодня оба фигуранта готовят документы в суд.

Как выяснилось позже, история с кражей миллионов реальная, правда, произошла год назад. По информации правоохранителей, заведующая кассами одного из московских банков, гражданка Беларуси, в сговоре со своим коллегой-соотечественником похищала деньги из хранилища. Что примечательно, через неделю после событий банк был лишен лицензии. Преступный дуэт задержали в конце апреля 2017-го, спустя год. Было возбуждено уголовное дело, фигуранты которого и оказались полными тезками героев нашего сюжета. Неясно только одно, как фотографии невиновных людей попали на полосы хроники.