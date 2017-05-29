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Продолжаются выездные приемы граждан в регионах
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29 Мая 2017 07:21

Продолжаются выездные приемы граждан в регионах

На этой неделе Администрация Президента Беларуси продолжит выездные приемы граждан в регионах. Эта позволяет не только находить решения проблем, но и проводить мониторинг ситуации на местах. Встречи пройдут в Брестской, Гродненской и Минской областях. Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Также выездные встречи пройдут в июне.

  

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