Продолжаются выездные приемы граждан в регионах

29 Мая 2017 07:21

На этой неделе Администрация Президента Беларуси продолжит выездные приемы граждан в регионах. Эта позволяет не только находить решения проблем, но и проводить мониторинг ситуации на местах. Встречи пройдут в Брестской, Гродненской и Минской областях. Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. Также выездные встречи пройдут в июне.