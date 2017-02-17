Продолжаются личные встречи вертикали власти с жителями регионов

20 Февраля 2017 15:01

Представители Администрации Президента Беларуси, вертикали власти, депутатского корпуса продолжают личные встречи с жителями регионов.

В топе волнующих тем - Декрет № 3. Положения этого документа и механизм его реализации обсудила с избирателями депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Добрынина. Встречу жителям Орши она назначила в здании райисполкома. И поскольку сегодня последний день уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, то вместе с депутатом прием вели и представители комиссии, в компетенцию которой входит решение вопроса об освобождении от уплаты сбора. Так, например, вопрос жительницы Орши, которая два года назад проходила реабилитацию после операции и не могла работать, был решен быстро и положительно. Матерям же, которые пришли просить за своих уже несколько лет работающих в России детей, окончательный ответ пока не дан. Без документов, подтверждающих факт трудоустройства в Российской Федерации, льгота предоставлена быть не может.

Людмила Добрынина, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Учитывая, что Орша приграничье, пришли с обращениями люди, которые работают в Российской Федерации. И, конечно, должны оформляться трудовые отношения, должны платиться налоги. У нас единое пространство, свободное перемещение рабочей силы. Конечно, все должно быть узаконено".

В Оршанском районе в комиссию с заявлением об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов обратились 73 жителя. 51 человек по результатам рассмотрения документов, подтверждающих тяжелую жизненную ситуацию, частично или полностью освобождены от уплаты сбора.