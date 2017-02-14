Общество
14 Февраля 2017 09:09
Продолжают работу прямые телефонные линии
В субботу продолжат работу прямые телефонные линии в Минске и областях.
Задать вопросы можно с девяти утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и в эту субботу, 18 февраля.
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