Общество
21 Февраля 2017 07:08
Продолжают работу прямые телефонные линии
В Беларуси по субботам продолжают работу прямые телефонные линии - они открыты в Минске и областях.
Задать вопросы можно с девяти утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и в эту субботу, 25 февраля.
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