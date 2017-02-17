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Продолжают работу прямые телефонные линии
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21 Февраля 2017 07:08

Продолжают работу прямые телефонные линии

В Беларуси по субботам продолжают работу прямые телефонные линии - они открыты в Минске и областях.

Задать вопросы можно с девяти утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и в эту субботу, 25 февраля.

  

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